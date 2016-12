Milan, Brocchi: "Nessun problema con Bacca"

Continua con il trequartista?

"Gli unici che non hanno digerito questo cambio di sistema sono al di fuori dello spogliatoio e questa cosa mi sorprende. Dovrebbero essere i giocatori a dirmi che non si trovano bene, in realtà loro sono molto contenti. Sono fiduciosi e vogliosi di conoscere. Nessuno di loro ha mai portato alla luce questo problema. Siamo in un mondo dove ognuno può dire la sua".



Lei non appare mai arrabbiato in panchina.

"Probabilmente mi arrabbierò quando la squadra avrà appreso bene i concetti che ho in testa e magari qualcuno farà di testa sua. Ora è impossibile che sia così, abbiamo lavorato insieme solo 13 ore".



Che atteggiamento deve avere il Milan?

"Ogni singolo giocatore deve avere la fiamma accesa e voler essere protagonista. Sono dell'idea che loro la fiammella accesa ce l'abbiano, ma non sono in grado di avvicinarla a quella del proprio compagno. La speranza è che tutte le fiammelle si uniscano per far diventare un unico incendio".



Ci sarà occasione per altri giovani di debuttare in prima squadra?

"Pensare a dei debutti in questo finale di stagione per dare dei contentini ai ragazzi non mi sembra una cosa giusta. Se scenderanno in campo, sarà un merito".



Come giudica la rosa del Milan?

"I giocatori possono fare molto di più di quello che hanno fatto. La rosa del Milan è quella che rappresento, io devo dargli qualcosa in modo che le loro caratteristiche possano emergere. Qualcosa dal punto di vista del possesso palla si è vista, anche se è stato sterile. Ma se non inizi a giocare capendo che puoi stare in comando della partita, non puoi arrivare allo step successivo. Fa parte del progetto".



Si ha l'impressione che il Milan abbia delle difficoltà a sbloccare il risultato contro le piccole.

"Ci stiamo lavorando dal punto di vista mentale, iniziando la partita con una grande aggressività per dare un segnale agli avversari e ai tifosi che ci guardano".



Lei ha visto qualcosa di positivo contro il Carpi?

"Il record in serie A di possesso palla è un dato positivo. Abbiamo battuto il Napoli che prima aveva questo record. E' normale che non possiamo fermarci a questo: per avere il comando del gioco in mano è importante avere giocatori che possano farlo".



Alla squadra manca già la continuità?

"Ho avuto poche ore per lavorare, ma ho degli obiettivi. Non si può pensare che in così poche ore si possa incidere su tutte le aree".



Come sta, però, Bonaventura?

"Mercoledì avrà un controllo e vedremo".



Mancheranno Bonaventura, Bertolacci, Alex e Balotelli.

"Ci sono degli assenti, ma la mia volontà è capire chi può darmi certe cose che voglio dal punto di vista dello spirito e determinazione".



Capitolo Bacca: il colombiano ha chiesto scusa postando una foto sui social.

"Sì, è per far capire alla gente che c'è qualcosa di vero e profondo. All'interno dello spogliatoio ha parlato Carlos e mi ha emozionato, è stata una scena molto bella, tra di noi non ci sono problemi, è stato solo uno sfogo".



Lei ha giocato nel Verona. Cosa ci può dire?

"Un ricordo bellissimo perché sono stati i primi due anni in un campionato vero, mi ha dato la possibilità di andare nel calcio che conta".



Rifarebbe le stesse scelte?

"Tutte le scelte sono sindacabili, ognuno ha le proprie idee, però io valuto i 3 di centrocampo e il trequartista in base alle caratteristiche dei giocatori".