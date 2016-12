Milan, Brocchi ha attaccato i giocatori: "Siete senza dignità"

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport si racconta di un Brocchi davvero furioso con la squadra: non una tattica per risvegliare l'ambiente, ma un vero e proprio sfogo contro i giocatori. "La Roma contro di voi ha fatto un'amichevole, non hanno dovuto nemmeno sudare per battervi. E voi non avete mai reagito, vi siete fatti prendere in giro". Sempre secondo il quotidiano milanese, il tecnico avrebbe anche indirizzato la seguente pesante frase: "In 20 anni di calcio non ho mai visto uno spogliatoio come questo". Il tutto in un clima di assoluto silenzio, con l'ammissione da parte di qualcuno, di colpevolezza: "Ha ragione, è colpa nostra: non corriamo".



Si è anche capito il motivo per il quale Brocchi non abbia concesso la passerella finale ad Abbiati, che ha salutato il calcio senza giocare, nel clima surreale di San Siro. Il portiere, in accordo con l'allenatore, ha preferito non far bruciare alla squadra un cambio, durante una partita davvero complicata per i colori rossoneri. Una bella dimostrazione, l'ennesima, di un fedelissimo di Casa Milan.



Le parole di Brocchi sono sintomo di un clima davvero complicato in casa rossonera: mancano sei giorni alla fine della stagione, che si chiuderà sabato sera all'Olimpico con la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Le premesse non sono le migliori, Brocchi spera di aver toccato le corde giuste. Di sicuro il clima nello spogliatoio non sarà più lo stesso.