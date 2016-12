Milan, Brocchi: "Chi non sopporta la pressione non può giocare qui"

Dopo le dure parole di Abbiati e Abate sul momento del Milan, è l'allenatore della Primavera rossonera, Brocchi, ad intervenire: "I giocatori devono saper sopportare le pressioni, questa è la base per poter giocare nel Milan, anche se non è facile". I senatori rossoneri si erano lamentati per l'atteggiamento sbagliato di alcuni compagni. Brocchi ha spiegato: "Io parto dal presupposto che un giocatore debba essere carico a prescindere indossando la maglia del Milan. Quando giocavo io c'era questa voglia in ogni singolo giocatore, faceva parte del Dna".