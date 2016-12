Milan, Brocchi cambia: possibile 4-3-3 con la Juve

Brocchi cambia modulo. Per la finale di Coppa Italia di sabato sera contro la Juve il tecnico del Milan potrebbe passare al 4-3-3, con Honda, Bonaventura e Bacca davanti. A centrocampo Montolivo con Poli, che potrebbe tornare dal 1', e Kucka. Come riferisce Carlo Pellegatti da Milanello, in difesa Zapata si candida per un posto al fianco di Romagnoli, con Calabria e De Sciglio ai lati. Giovedì possibile visita del presidente Berlusconi a Milanello.