Milan, Bonaventura si opera in Finlandia

Giacomo Bonaventura sarà operato, domani. L'intervento in Finlandia, dove il giocatore è arrivato in compagnia di Rodolfo Tavana, medico del Milan. A operare Jack sarà il prof. Sakari Orawa, l'intervento servirà per rimettere a posto il tendine lungo adduttore della coscia sinistra, lesionato nel corso di Udinese-Milan. Per quel che riguarda i tempi di recupero, si va da un minimo di due mesi a un massimo di quattro.



Comunque sia, la stagione rossonera di Bonaventura è da ritenersi formalmente conclusa ed è per questo che sul mercato il Milan si è assicurato ben due esterni, prima Deulofeu poi Ocampos.