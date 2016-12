Milan, Bonaventura salva Mihajlovic dalla catastrofe

Essere andati ai supplementari contro il Crotone, con tutto il rispetto per la seconda in classifica in serie B, non ha fatto dormire sonni tranquilli ad Adriano Galliani, che quando aveva visto i 21 convocati non l'aveva presa proprio benissimo. Così ritrovare nella lista Montolivo e Bonaventura è stata una piccola vittoria dell'ad rossonero. E proprio da Bonaventura è arrivato il raddoppio su punizione e da Montolivo l'assist a Niang per il 3-1. Per come è andata, la gara di Coppa Italia è stata già di per sé una catastrofe, che avrebbe potuto far saltare il banco e mettere in discussione Sinisa Mihajlovic. A salvarlo ci ha pensato il solito Bonaventura, che ha evitato umiliazioni e processi.



Il centrocampista più duttile della rosa rossonera (esterno nel 4-3-3, esterno nel 4-4-2 e trequartista) è l'anima di questo Milan non brillante e prevedibile. Il suo gol su punizione è stata la nota positiva di una serata che ha visto le seconde linee naufragare. Si ha la sensazione che chi gioca poco, a gennaio, possa trovare un'altra sistemazione perché non in grado di fare la differenza e sostituire i titolari. Mihajlovic deve quindi ripartire dalle certezze e Bonaventura è appunto una di quelle: in 15 presenze ha segnato 4 gol (a quello realizzato contro il Crotone vanno aggiunti i 3 firmati in campionato). La gara con il Carpi dovrà dare risposte attendibili perché in via Aldo Rossi si aspettano un'altra vittoria per dare continuità al successo contro la Sampdoria. Mihajlovic sa di essere sempre in discussione. Da qui a Natale è vietato sbagliare o ripetere una gara, per atteggiamento, come quella sfoggiata a San Siro in coppa. Al contrario, a Milanello il vento di gennaio rischia di essere ancora più freddo.