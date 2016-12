Milan, Bonaventura salta il Verona

Piove sul bagnato in casa Milan: dopo le squalifiche di Alex e Balotelli e le defezioni di Luiz Adriano, Niang e Bertolacci, Brocchi dovrà fare a meno contro il Verona anche di Bonaventura. Sulla carta il match non ha nulla di complicato, visto che la squadra di Delneri è ormai rassegnata a una mesta retrocessione, ma la storia insegna che per il Diavolo Verona è spesso fatale. Quindi un match da non prendere sottogamba, per blindare il sesto posto, paracadute per l'Europa League nel caso di sconfitta nella finale di Coppa Italia contro la Juventus.