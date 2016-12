Milan, Bonaventura in gruppo. E Bertolacci sorpassa Locatelli

Bonaventura in gruppo e quindi pienamente ristabilito. Bertolacci in vantaggio per una maglia a centrocampo su Locatelli, in diffida e quindi, in caso di ammonizione, costretto a saltare la finale di Supercoppa. Bacca pronto ma in ballottaggio con Lapadula, leggermente favorito sul colombiano. E davanti, Niang e Suso che scalpitano nel ritrovarsi di fronte Gasperini. A due giorni dal match contro l'Atalanta vanno definendosi le scelte di Montella, anche se gli ultimi dubbi verranno chiariti venerdì perchè per il Milan c'è da pensare non solo ai nerazzurri ma anche un poco più in là alla sfida di Doha contro la Juve.