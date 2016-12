Milan, Bonaventura: "Fiducia in Mihajlovic, possiamo recuperare"

In visita all'Expo insieme ai compagni, Bonaventura fa il punto della situazione in casa Milan : "Abbiamo passato un periodo di difficoltà che ci può stare, dobbiamo imparare dagli errori. Oltre ai grandi giocatori arrivati c'è il lavoro fatto bene dal mister, che crediamo possa portare dei risultati". Sulla classifica : "In questo campionato basta fare qualche risultato utile consecutivo e si possono recuperare molti punti".

Il centrocampista difende Diego Lopez, nel mirino della critica dopo qualche prestazione complicata: "E' un grande portiere e l'ha dimostrato l'anno scorso, può capitare che un giocatore possa attraverare dei momenti di difficoltà. Diego è un campione e tornerà presto ai suoi livelli, tutto il gruppo ha fiducia in lui, l'anno scorso ha fatto benissimo e anche quest'anno ha dato il suo contributo, tornerà quello che tutti conosciamo".



Mercoledì c'è il Trofeo Berlusconi, che vedrà il Milan impegnato nel derby con l'Inter: "E' una partita utile per cercare di trovare delle soluzioni, può essere un allenamento utile. Ci teniamo a vincere ma non dobbiamo caricarla di troppe responsabilità, la nostra priorità è recuperare punti in campionato. Il modulo? Col 4-3-3 abbiamo fatto una buona gara, avevamo l'atteggiamento mentale giusto, è lo spirito che fa la differenza. Una squadra deve saper fare più sistemi di gioco per mettere in difficoltà gli avversari. La cosa più importante è l'atteggiamento".