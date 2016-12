Milan: Bonaventura e Niang si allenano in gruppo

Il sesto posto da conquistare contro la Roma e la finale di Coppa Italia da provare a vincere contro la Juventus. Il Milan ha due obiettivi per il finale di stagione e Cristian Brocchi potrà contare sul recupero di due pedine importanti: Bonaventura e Niang . I due infortunati hanno svolto gran parte dell'allenamento col gruppo così come Abate. I rossoneri potrebbero dunque avere due frecce in più nel loro arco per concludere la stagione.

Nel consueto allenamento di inizio settimana - come riporta il sito ufficiale del Milan - Bonaventura e Niang hanno svolto buona parte del lavoro col resto della squadra, così come Abate che pur non avendo giocato a Bologna ha svolto lo stesso programma degli altri per recuperare dall'infortunio. Balotelli e Menez hanno lavorato con i compagni, mentre Bacca ha svolto lavoro personalizzato in palestra.