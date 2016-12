Milan, Bonaventura e Bacca rilanciano Miha

Proprio contro i viola sono emersi due dati interessanti. Il primo riguarda Bonaventura. Con l'assist per il gol di Bacca, "Jack di cuori" ha raggiunto quota sette, dividendo la testa della speciale classifica stagionale con due fenomeni del momento come Dybala e Insigne . Non male, anche perché è dal talento dell'ex atalantino che deve ripartitre la scalata del Milan. Quanto al colombiano, dopo i dubbi iniziali, sta lentamente conquistando la fiducia di compagni e tifosi. E i gol arrivano, soprattuto a San Siro, dove Bacca ha segnato sei delle sue nove marcature totali in venti partite giocate. La "saudade" sembra un lontano ricordo, come confermano i grandi sorrisi dispensati nei minuti antecedenti il fischio d'inizio del posticipo domenicale e anche se il mostro Higuain è lontano, Carlos a fine stagione potrebbe ritrovarsi con un discreto bottino di gol. Infine una curiosità: la rete lampo dell'ex Siviglia ha confermato una regola da imparare. Quando il Milan è passato in vantaggio per primo, non è mai stato battuto: il suo bilancio è di nove vittorie e due paregig. Un suggerimento anche per Miha?

LE STATISTICHE DI MILAN-FIORENTINA-Milan in vantaggio col primo tiro della partita; nella sfida d'andata, i rossoneri non avevano mai tirato in porta contro i viola.

-Settimo assist vincente per Jack Bonaventura, che aggancia Dybala e Insigne in testa a questa graduatoria stagionale.

-Nono gol alla 20ª presenza in Serie A per Carlos Bacca, su un totale di 19 tiri in porta totali.

-Sei dei nove gol in campionato di Bacca sono arrivati a San Siro.

-Il Milan torna al successo contro la Fiorentina, dopo che aveva raccolto un solo punto nelle precedenti tre sfide di campionato contro i viola.

-La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime quattro trasferte di campionato (1N 2P).

-Milan imbattuto in questo campionato da situazioni di vantaggio (9V 2N).

-La Fiorentina invece ha racimolato un solo punto nelle sette partite in cui è andata in svantaggio in questo campionato (1N 6P).

-Solo uno dei 14 tiri nello specchio della Fiorentina ha centrato lo specchio della porta del Milan.

-Nikola Kalinic è stato il giocatore a fare più tiri in questa partita, ma nessuna delle sue quattro conclusioni ha centrato lo specchio della porta.

-Il Milan ha tenuto solo il 31.2% del possesso palla – solo la Roma ha vinto tenendo un possesso palla più basso in questo campionato (29.2%, proprio contro la Fiorentina).