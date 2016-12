Milan, Bonaventura: "Divertiamoci, l'anno scorso è stato pesante"

"Mi piacerebbe vivere un'annata un po' divertente, visto che l'anno scorso la stagione è stata un po' pesante". Parole del centrocampista del Milan Jack Bonaventura in esclusiva a Premium Sport. "Mi piacerebbe andare in campo e vedere una bella atmosfera, con i nostri tifosi che ci incitano. Della prima partita mi ha sorpreso il fatto che le cose che abbiamo provato in allenamento in settimana sono riuscite: questo ci deve dare convinzione".