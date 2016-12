Milan, Bonaventura: "Con la Juve non possiamo sbagliare"

"Con la Juve sfida decisiva? Mancano tante partite, ci sono ancora tanti punti a disposizione. Non è una sfida da dentro o fuori, ma una squadra come la nostra, che ambisce ai primi posti, certe partite non deve sbagliarle". Bonaventura carica il Milan alla vigilia della sfida allo Stadium. "Un pareggio non sarebbe un risultato negativo, ma la nostra mentalità deve essere sempre quella di voler vincere", ha detto in esclusiva a Premium Sport.