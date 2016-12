Milan, Bonaventura a rischio contro l'Udinese

Bonaventura è a rischio contro l'Udinese. Per la gara di domenica (ore 15) Sinisa Mihajlovic rischia di non avere a disposizione il centrocampista rossonero, che si è fermato nell'ultima seduta per un problema alla gamba destra. Il tecnico serbo valuterà soltanto domani le sue condizioni. Se Bonaventura non dovesse farcela, allora sarà pronto Boanteg. Per il ghanese sarebbe la prima gara da titolare in campionato da quanto è tornato al Milan.