Milan: Boateng, l'unico sollievo di Mihajlovic

Un acquisto vero per Sinisa Mihajlovic, finalmente. L'impatto di Kevin Prince Boateng sulla partita con la Roma è stato quasi devastante. Corsa e grinta, tutte qualità che vuole il tecnico serbo per risalire la classifica. Certo, il ghanese deve ancora lavorare molto per arrivare a una condizione fisica perfetta, ma se l'inizio è questo allora il Milan può sperare davvero di aver trovato (ritrovato, è il caso di dirlo) un giocatore importante. Al momento, Boateng ha un contratto fino al giugno 2016, dopo aver chiuso l'esperienza con lo Schalke, e ha tanta voglia di dimostrare il suo valore.



La sua prima occasione si è presentata all'Olimpico contro la Roma, in una gara nella quale Mihajlovic si è giocato il futuro sulla panchina rossonera. Quando è entrato Boateng in campo, tutti ne hanno giovato. Bacca, con lui vicino, sembrava un altro giocatore. E anche Bertolacci è migliorato. Con Boateng ci sarà un'alternativa in più. Forse, questo inizio spingerà Mihajlovic a cambiare qualcosa, ma per ritrovare la via della vittoria vale tutto.



E insieme a Boateng ha fatto molto bene anche Kucka. Lo slovacco ha giocato nel ruolo di Montolivo, dimostrando con i fatti di fare meglio. Al di là del gol sbagliato, è stato lui a far rinascere il Milan con il gol del pareggio. A Roma i rossoneri hanno confermato di stare dalla parte del serbo. Che ora ha un Boateng in più.