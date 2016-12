Milan-Boateng ai dettagli, l'agente: "Mihajlovic ha dato l'ok"

Mattinata in sede, a via Aldo Rossi, per Kevin Prince Boateng. Mattinata del 4 dicembre, oggi, che a suo modo può essere celebrato come il giorno del "matrimonio" bis del ghanese con il Milan. Già, perché ora siamo davvero ai dettagli, alla risoluzione del contratto con lo Schalke 04, alla sigla di quello col club rossonero e alla soluzione di un caso molto personale e anche molto di amarcord milanisti.

Niente di ufficiale, beninteso. Ma i piccoli passi significano molto, se non tutto. Boateng sarà il valore aggiunto del Milan di gennaio: poi tocca a lui rendere corposo questo valore. Ha voglia, fisico, l'età giusta (a marzo farà 29 anni), una società che lo aspetta e un tecnico che lo stima.

Boa ha lasciato il Milan il 29 agosto 2013, dopo un partitone (suo) a San Siro contro il Psv Eindhoven nei preliminari di Champions: 3-0 e lui 2 gol. Sono passati 27 mesi, la sua vita in Germania (vita calcistica) non è stata granché, anzi peggio. Si è rimesso in discussione, si è ripreso la voglia di Milan (e viceversa), sa che i ritorni di fiamma sono spesso delusioni reciproche, ma non è questo il punto. Il punto è ricominciare.