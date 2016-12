Milan, Bertolacci: "Mihajlovic ha grande personalità, ci dà fiducia"

Su di lui il Milan ha investito 20 milioni di euro, ma Andrea Bertolacci non sente la pressione: "Nell'ultima stagione ho dimostrato le mie qualità - ha dichiarato nell'intervista esclusiva a Premium Sport -. Con la determinazione ho fatto questo grande salto, ora sta a me". Qualche dubbio è sul ruolo: " Mihajlovic mi sta provando mezz'ala. Ha grandi idee e personalità, ci sta dando grande fiducia". Poi sull'ipotesi Ibra: "Sarebbe un bel colpo".

Le prime uscite stagionali di Bertolacci, contro Legnano e Lione, sono state soddisfacenti. Resta però un dubbio tattico sulla coesistenza con Bonaventura tra trequarti e centrocampo: "Mihajlovic mi sta provando come mezz'ala, anche in Nazionale gioco lì. Sono a disposizione completa del mister che ha grande personalità, idee e ci sta dando fiducia". La voglia di confermarsi a grande livello non manca: "Nell'ultimo anno col Genoa ho mostrato le mie qualità. Grazie alla determinazione ho fatto il grande salto, ora starà a me". Con Ibra sarebbe più facile: "Ha fatto la storia di qualsiasi club in cui ha giocato, dovesse arrivare sarebbe un grande acquisto".