Milan, Bertolacci ancora ko: nuovi guai muscolari

Nuovi problemi fisici per Andrea Bertolacci , che proprio mercoledì era tornato ad allenarsi in gruppo dopo essere stato fermo quasi un mese per una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro, rimediata nel match contro la Lazio . Il centrocampista del Milan , riporta il sito ufficiale del club, "al termine dell'allenamento di ieri ha accusato un riacutizzarsi del dolore al bicipite femorale sinistro ".

Per l'ex giocatore del Genoa si tratta dunque di una ricaduta, che intanto - in attesa di esami più approfonditi - certamente gli impedirà di scendere in campo contro la Sampdoria. Bertolacci, fermo dall'1 novembre scorso dopo l'infortunio rimediato contro la Lazio, era tornato ieri in gruppo ma subito è stato costretto allo stop per il riacutizzarsi del dolore al bicipite femorale sinistro.



Si tratta già del terzo k.o. stagionale per il centrocampista, che a settembre si era infortunato in Nazionale durante la partita contro Malta: una lesione all'adduttore della coscia destra lo mise fuori causa per tre partite mentre adesso, a proposito dei tempi di recupero, c'è un grosso punto interrogativo.