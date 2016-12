Milan, Berlusconi: "stoccata" a Mihajlovic

Sorridente, sereno, in compagnia di Stefano Parisi, candidato sindaco per Milano del centrodestra. Silvio Berlusconi torna a San Siro per vedere il suo Milan contro la Lazio e, dopo aver rimandato ogni giudizio su Mihajlovic a fine stagione solo qualche giorno fa, non risparmia una stoccatina al tecnico serbo. Il siparietto con il nostro Carlo Pellegatti è tra l'ironico e il serio. "Ma il gioco di Mihajlovic non riesce a convincerla del tutto ancora", incalza il nostro collega. "Tu da quanto tempo vedi il calcio?", chiede a sua volta il presidente Berlusconi. "Dai tempi di Schiaffino, come lei", replica Pellegatti. "E allora che domande mi fai?", risponde sorridente il patron rossonero.