Milan, Berlusconi si complimenta con Mihajlovic

Silvio Berlusconi e Sinisa Mihajlovic hanno pranzato a Milanello alla vigilia della sfida di San Siro contro il Torino . Il presidente del Milan, il cui arrivo nel ritiro non era stato annunciato, si è complimentato con il tecnico e i suoi ragazzi per la prestazione di lunedì sera contro il Napoli . Nel discorso alla squadra, Berlusconi ha invitato a non sottovalutare l'impegno contro il Toro di Ventura.

Il pareggio di Napoli ha dato nuova linfa a Berlusconi, che ha deciso di stare vicino alla squadra in questa volata finale per il terzo posto. E anche al suo tecnico, più volte punzecchiato in passato, ma ora meritevole di complimenti per la prova tutta cuore e grinta del San Paolo. Per essere sicuro della riconferma, Mihajlovic ha bisogno di vincere la Coppa Italia, ma soprattutto di entrare in zona Champions League, come Berlusconi ha ripetuto più volte. Il match contro il Torino è un ulteriore banco di prova per Bacca e compagni: dall'alto della sua esperienza, il patron nel discorso alla squadra ha invitato a non abbassare la guardia contro gli uomini di Ventura.