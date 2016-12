Milan, Berlusconi: "Se vince Coppa Italia, Mihajlovic resta"

Silvio Berlusconi manda un messaggio a Sinisa Mihajlovic: "Mi astengo da ogni giudizio. Io mi sono lamentato di vedere in campo un Milan che non mi è piaciuto: non so quanto questo sia da attribuire all'allenatore, alla squadra o alla società che non ha saputo scegliere i giocatori giusti. Ma non è solo colpa di Miha. E in caso di vittoria in Coppa, meriterebbe di restare", ha spiegato a Tele Radio Stereo. E sul mercato: "Totti e Ibra? Impossibile".