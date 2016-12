Milan, Berlusconi ringrazia i tifosi: "Mi avete commosso fino alle lacrime"

Un messaggio sentito e di cuore: Silvio Berlusconi, attraverso il sito del Milan, ha voluto ringraziare i tifosi rossoneri e in particolare la Curva Sud per la maestosa coreografia a lui dedicata. Un enorme tributo ai 30 anni da presidente: "Grazie, grazie, grazie. È stato bellissimo, emozionante e sorprendente. Nella vostra coreografia mozzafiato non avete dimenticato nessuna delle emozioni che abbiamo condiviso. Mi avete commosso fino alle lacrime"