Milan, Berlusconi ribadisce: "Deluso dal gioco"

La partita contro la Lazio non ha fatto cambiare idea a Silvio Berlusconi , anzi. Il presidente del Milan non è contento della stagione dei rossoneri e, dopo averlo detto in esclusiva nel prepartita ai microfoni di Premium Sport, lo ha ribadito anche stamattina a Rtl 102.5: "Sono deluso dal gioco che il Milan ha messo in campo quest'annno e spero che la situazione cambi. Mihajlovic resta? Decideremo a fine stagione".

L'umore di Silvio Berlusconi è peggiorato, e non poteva che essere così, dopo il brutto spettacolo di San Siro. Il presidente rossonero ha assistito al pareggio con la Lazio dalla tribuna e al triplice fischio finale non è sceso negli spogliatoi preferendo la via di casa. Un segnale chiaro della delusione manifestata prima e dopo il match. Questo Milan non gli piace e ha trovato in Mihajlovic il principale colpevole. Tra i due la sintonia è venuta meno poco dopo l'inizio del campionato e sta peggiorando partita dopo partita. L'entusiasmo post derby è svanito nel giro di qualche settimana ed è ormai chiaro che Sinisa non sarà l'allenatore della prossima stagione. Il divorzio è solo rimandato vista l'appuntamento del 21 maggio della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Una partita da non fallire per salvare, almeno in parte, la stagione.