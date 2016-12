Milan, Berlusconi rassicura: "Torneremo ad essere padroni del campo e del gioco"

"Sono venuti da me a cena Galliani e Mihajlovic. Avrei potuto anche avvelenarli...". Con questa battuta Berlusconi ha riferito di aver dato direttive sulla gestione del Milan in crisi. "Ci sarà un cambiamento immediato dalla prossima partita. Il Milan tornerà ad essere padrone del campo e del gioco. L'Inter? Quando incontra una squadra avversaria o straniera mi sento nerazzurro . Stiamo attraversando un momento poco felice ma torneremo grandissimi".

La cena, venerdì sera. E oltre le parole, cosa c'è da attendersi? Cambiamento nell'approccio alla partita prima ancora che nel modulo o negli uomini. E' quello che traspare dalle parole del presidente, da quel messaggio accompagnato da una battuta e un sorriso che non hanno però nascosto una certa qual amarezza per un avvio di campionato sicuramente al di sotto delle aspettative. A Torino, quindi, un Milan chiamato ad allontanare le ombre delle ultime settimane: la classifica è deficitaria, il gioco non all'altezza, l'atteggiamento rinunciatario, per tornare ad essere padroni del campo e del gioco serve prima di tutto uno scatto di testa e di orgoglio. E poi, dal ritorno di Balotelli al possibile cambio di modulo, sarà il campo a parlare.