Milan, Berlusconi: "Più sconfortato che arrabbiato"

00:16 - "Sono più sconfortato che arrabbiato". Con queste parole il presidente del Milan, Silvio Berlusconi, si è sfogato dopo l'ennesima sconfitta dei rossoneri, questa volta in casa contro l'Atalanta. "Capisco che non sono più i tempi in cui si vinceva a Barcellona - ha raccolto l'Ansa -, ma è inaccettabile perdere contro squadre con calciatori che guadagnano cinque volte meno dei nostri". In mattinata Galliani ha incontrato Inzaghi.

Quarto ko casalingo della stagione e secondo tonfo nel 2015, un punto in tre gare per un totale di 26 punti al giro di boa. Sono i numeri nudi e crudi della crisi Milan. Si dice di un Berlusconi furioso ad Arcore. Inzaghi è più che mai sotto esame: non può sbagliare le due prossime gare con la Lazio (campionato e Coppa Italia). Per questo in mattinata si è mosso Galliani, un'ora a Milanello per un confronto duro e deciso con la squadra.

L'ad rossonero si è presentato al centro sportivo di prima mattina per parlare con la squadra dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta e chiedere a nome della società i motivi di questo momento di crisi e delle difficoltà che i giocatori stanno trovando nelle ultime settimane. Durante questo incontro non c’è stato nessun momento di tensione, ma si è trattato di un semplice confronto, seppure molto deciso.

Nei prossimi giorni è possibile che vi siano colloqui individuali, più approfonditi, diretti. Alle 10.45, a circa un’ora dal suo arrivo, Galliani ha lasciato Milanello.



COSA HA DETTO GALLIANI

Da Milanello, Carlo Pellegatti riferisce le parole di Adriano Galliani alla squadra.

"Galliani -racconta Pellegatti- è arrivato alle 9,45 e se n'è andato alle 10,45. Diciamo subito una cosa: Pippo Inzaghi non rischia, questo è il principio del discorso. Galliani ha chiesto alla squadra il perché di un cambio di passo così marcato: 14 punti nelle prime 7 gare, poi 12 nelle successive 12. Ha detto ai giocatori: ognuno guardi in casa propria, capisca che cosa non funziona e risolva il problema pensando soprattutto al gruppo, alla coesione. Il nostro non è un problema di organico, visto che abbiamo battuto Lazio e Napoli, pareggiato con la Sampdoria. E ripeto -conclude Pellegatti- Galliani alla squadra ha spiegato che Inzaghi non è in discussione"