Milan, Berlusconi "Percorso avviato verso i cinesi"

"Il Milan ha ormai questo percorso verso la Cina". Così Berlusconi ha risposto ai cronisti che gli chiedevano della vendita del club rossonero. "Per il Milan è molto semplice la situazione - ha raccontato - io ho fatto un percorso di 26 anni che poi sono diventati 30, ma negli ultimi 4 anni, dopo la sentenza paradossale che mi ha visto colpito da una condanna a 4 anni di prigione, francamente la mia preoccupazione è stata un'altra, per cui negli ultimi 4 anni non ho seguito il Milan come l'avevo seguito in passato". L'auspicio di Berlusconi è di "chiudere un percorso di 30 anni con 28 grandissime vittorie, con tanti secondi posti e con un popolo rossonero che è aumentato di numero. Credo che l'ultima scelta sia importante: quella di consegnare il Milan a chi è disposto a investire nel Milan per farlo tornare a essere protagonista in Italia, in Europa e nel mondo". "Ho rinunciato a qualunque pretesa di prezzo - ha concluso - ho accettato quello che mi è stato proposto, che non tiene conto del valore del brand, e ho però preteso che ci sia l'impegno dei nuovi acquirenti di versare a me 400 milioni di euro nei prossimi due anni".