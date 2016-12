Milan, Berlusconi: "Mihajlovic resta? Dipende dal finale di stagione"

E' sempre più buio il futuro di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Milan . Intervenuto a Radio Anch'io, Silvio Berlusconi ha risposto a una domanda sul tecnico serbo: "Se resta? E' prematuro parlarne ora, dipenda da come conclude la stagione", le parole del patron rossonero. Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero Mihajlovic lontano dal Milan da giugno. Tre i nomi per sostituirlo: Cristian Brocchi, Eusebio Di Francesco e Roberto Donadoni.

Dopo 9 risultati senza sconfitta, sono bastati il ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo (2-0) e il pari contro il Chievo per rimettere in discussione Mihajlovic. Il tutto nonostante una buona parte dello spogliatoio sia dalla sua parte, come hanno confermato le dichiarazioni di Abbiati e Abate, che hanno criticato l'atteggiamento dei nuovi, colpevoli di poco impegno agonistico.