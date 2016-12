Milan, Berlusconi: "Lasciamo sereno Mihajlovic"

Il futuro di Sinisa sulla panchina del Milan è ancora tutto da decidere. Le somme si tireranno a giugno. Come sempre, tutto dipenderà dai risultati raggiunti e a ribadire il concetto ci ha pensato Silvio Berlusconi . " Mihajlovic lo valuteremo a fine stagione sulla base dei risultati ottenuti e del funzionamento complessivo della squadra - ha spiegato il presidente rossonero a Italpress -. Per il momento, lasciamolo lavorare in serenità ".

In casa Milan il momento è delicato. Ci si gioca tutto nel rush finale e Berlusconi non vuole aggiungere ulteriori pressioni a Sinisa, ribadendo però quanto già detto in altre circostanze sulla questione. Il destino dell'ex blucerchiato è legato ai risultati. In campionato e in Coppa Italia. E un colpo di coda del tecnico serbo potrebbe far cambiare radicalmente la sua posizione a Milanello, dando un'iniezione di fiducia al progetto avviato a inizio stagione. Vincere per convincere, insomma. Primo tra tutti il presidente Berlusconi.



"A Palermo siete abituati a un presidente che cambia allenatori con una certa frequenza. Io prima, sino al 27° anno della mia presidenza, non lo avevo mai fatto", ha detto il patron rossonero durante un evento politico in Sicilia.