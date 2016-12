18 agosto 2015 Milan, Berlusconi: "Ibrahimovic? Ci ha dato la sua parola" Il presidente rossonero: "Vogliamo riportare il Milan in Champions. Se Ibra lascia il Psg viene da noi"

"Vogliamo riportare il Milan in Champions League, vogliamo tornare ai fasti del passato. Puntiamo sempre al primo posto anche se la Juve ha acquistato bravi giocatori, in particolare Dybala, che piaceva anche a noi. Ibrahimovic? Abbiamo la sua parola che se chiuderà con il Psg, verrà da noi". Silvio Berlusconi ha assistito alla prima di Mihajlovic a San Siro. Dopo la vittoria del Milan per 2-0 con il Perugia il presidente rossonero ha cenato con Adriano Galliani e Sinisa Mihajlovic al ristorante Camillo Benso in piazza Cavour a Milano. Intervistato da Dario Donato ha parlato della stagione rossonera e del mercato.



"CENTROCAMPISTA? SIAMO SULLA BUONA STRADA"Ibrahimovic non è però l'unico obiettivo di mercato dei rossoneri. Mihajlovic vuole un centrocampista, e Berlusconi l'ha confermato: "Ne ho parlato con il nostro allenatore, siamo sulla buona strada. I nomi? Li sapete già. Però va completato anche il mercato in uscita, ci sono delle regole da rispettare ed è difficile vendere perché spesso i giocatori non vogliono lasciare il Milan perché si trovano bene da noi".

TRA 15 GIORNI L'INCONTRO CON BEE"Scudetto? Quando saremo convinti di poter puntare a vincere il campionato lo diremo, e non potremo mancarlo. L'allenatore mi piace perché sa trasmettere la sua gagliardia alla squadra". Poi riguardo la trattaiva con Mister Bee: "Lo incontrerò tra quindici giorni, speriamo di chiudere. L'operazione è molto più ardita. Tra l'altro mi dicono di un articolo sull'Espresso che dice che il Milan non vale un miliardo e che la trattativa sarebbe montata adarte per fare rientrare capitali dall'estero. La realtà è che io all'estero ho una casa ma non ho nemmeno un euro".