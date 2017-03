Milan, Berlusconi: "I cinesi hanno chiesto breve proroga, nulla di preoccupante"

Il presidente del Milan, Silvio Berlusconi, in un'intervista rilasciata in esclusiva a Il Tempo, in edicola domenica, ha parlato così del closing: "I cinesi ci hanno chiesto una ulteriore breve proroga, e in questo non vedo nulla di preoccupante. Gli investitori hanno versato caparre considerevoli a riprova della serietà delle loro intenzioni. Questo è importante non solo per il gruppo Fininvest ma soprattutto per i tifosi del Milan''.