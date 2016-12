Milan, Berlusconi ha incontrato nuovi sponsor e investitori

20:35 - Quattro ore a Milanello, ma la permanenza di Silvio Berlusconi questa volta è stata qualcosa di più di una semplice visita alla squadra. Per il presidente del Milan è stata l'occasione di incontrare una decina di manager di grandi aziende italiane e internazionali che lo attendevano per manifestare la loro intenzione di investire nel club. Barbara ha esposto i piani societari, trasformando Milanello nella sede delle strategie di marketing rossonere.

A questo punto l'intenzione della famiglia Berlusconi appare chiara: conservare la proprietà del Milan, ma aprendo ad ogni aiuto esterno. La visita del venerdì del presidente a Milanello, siamo giunti a nove, è stata l'occasione perfetta per conoscere una decina di manager interessati a investire capitali freschi nella società con ricche sponsorizzazioni commerciali. Silvio Berlusconi ha affiancato Barbara e per convincere gli ospiti della bontà di un eventuale investimento, il patron si è presentato con una foto di lui sedicenne con la maglia rossonera tatuata sulla pelle.

All'incontro con i possibili sponsor futuri era peraltro presente anche Pippo Inzaghi che, non a caso, è già oggi protagonista di molte campagne pubblicitarie strettamente legate agli affari del Milan, mentre era assente - annunciato - Adriano Galliani.