Milan: Berlusconi, frecciata a Mihajlovic

Silvio Berlusconi ha lanciato un'altra frecciatina a Sinisa Mihajlovic . Dopo le frasi su Cerci ("Meglio Boateng") e Zapata ("Non so perché gioca"), il presidente del Milan si è lasciato andare a una "provocazione" parlando ai ragazzi della Comunità terapeutica di Trivigliano: "So che domenica avete incontrato a Fiuggi i giocatori del Milan prima della partita col Frosinone. Spero che gli abbiate detto come si fa a vincere".

A Frosinone la vittoria è arrivata, ma il numero uno del Milan, evidentemente, non è soddisfatto dell'andamento della squadra. Il feeling con l'allenatore serbo non è mai decollato. Infatti il patron rossonero ha aggiunto: "Voi avete la fortuna di avere padre Matteo come allenatore". Un messaggio di incoraggiamento per i giovani, ma soprattutto una bocciatura per Mihajlovic. Ora alla ripresa del campionato serviranno prove convincenti per far ricredere il presidente.



"Peppe Incocciati (in passato attaccante dei rossoneri, presente all'evento in Ciociaria, ndr) - ha aggiunto l'ex premier - sa che anche nel calcio si possono perdere due-tre partite e che per tornare a vincere bisogna lottare".