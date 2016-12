Milan: Berlusconi, fiducia a Inzaghi 

17:16 - I soli due punti in tre giornate non preoccupano ancora Silvio Berlusconi. Il presidente del Milan, che oggi compie 78 anni, ha ribadito la sua fiducia totale a Pippo Inzaghi dopo il pareggio con il Cesena nella consueta telefonata con l'ad Adriano Galliani. Servono i punti, ma il gioco offensivo della squadra piace a tutto l'ambiente rossonero. La strada intrapresa sembra ancora essere quella giusta.

Dalla sconfitta con la Juve ai due più preoccupanti pareggi in casa di Empoli e Cesena. L'euforia del Milan si è placata nel giro di una settimana. Dal Paradiso non si è passati all'Inferno, ma sicuramente c'è stata una discesa nel limbo, anche in classifica. Dalla prima posizione alla sesta a pari dell'Inter con già sette punti di ritardo dalla vetta. Giorno di festa in casa rossonera con il compleanno anche di Poli e dell'ex Shevchenko.

"Tanti Cari Auguri Presidente! Di cuore e con il cuore. E' il primo pensiero rossonero di oggi, 29 Settembre. Tanti Auguri!"