Milan, Berlusconi festeggia: "Gli allenatori vivono sui risultati"

"Il Presidente stasera se l'è goduta, anche se lui in primis è milanese e non ha mai tifato contro l'Inter. Siamo in dovere di donargli qualche gioia. Gli abbiamo fatto un regalo di compleanno del Milan, non indifferente". Così Adriano Galliani, ad del Milan, ha commentato ai microfoni di Milan Channel la vittoria nel derby contro l'Inter. "Tutta la squadra è con l'allenatore, in qualsiasi situazione. Nessuno rema contro, anche nei momenti più bui. Glielo dissi anche il Presidente. Si cambiano gli allenatori che non hanno in pugno la situazione. E la squadra è sempre stata schierata con l'allenatore, anche quando si perdeva. In qualsiasi momento, stava con il mister", ha aggiunto il vicepresidente rossonero.