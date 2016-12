Milan, Berlusconi: "Donnarumma non si vende"

Secondo numerose indiscrezioni, il futuro di Mihajlovic sarebbe già scritto e l'addio verrebbe ufficializzato a fine stagione, quando la panchina del Milan potrebbe eessere affidata a Conte o Di Francesco. "Conte è un ottimo allenatore, ha fatto bene alla Juve ma non posso dire una parola definitiva perché siamo nel mezzo di una situazione decisionale che non si è ancora completata - spiega Berlusconi -. Siamo nella corrente di cambiamento verso il bene assoluto per il Milan. Di Francesco? Non credo che questi nomi siano quelli giusti per il futuro del Milan. Per quanto riguarda Sinisa vediamo come finirà la stagione e poi prenderemo le decisioni".



Berlusconi affronta anche il tema riguardante il futuro del club. "Ci sto lavorando - spiega - e abbiamo due soluzioni davanti: una è un gruppo che possa entrare nella compagine azionaria del Milan portando dei capitali importanti oppure trovare un'altra strada, che a me piace molto, e cioè un Milan tutto italiano, con tutti gli atleti che vengono fuori dal vivaio rossonero e che facciano una squadra diversa dalle altre che possa mettere a frutto un tipo di gioco fatto di tecniche provate. E' un qualcosa che ho in mente in modo molto chiaro".