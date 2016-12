Milan, Berlusconi deluso da Mihajlovic: "Squadra poco affiatata"

Deluso da Mihajlovic e dal Milan , che gli è apparsa " una squadra poco affiatata ". Così si è espresso il presidente rossonero Silvio Berlusconi come riferisce all'Ansa chi ha parlato con lui dopo il pareggio contro il Verona. Secondo la stessa fonte, discutendo sempre della partita di ieri del Milan, Berlusconi non avrebbe fatto riferimento all'operato degli arbitri, di cui invece si è lamentato l'allenatore. Molto delicata la posizione di Miha.

Si tratta della prima, diretta e pesante, sfiducia da parte del presidente rossonero nei confronti del tecnico serbo. Adriano Galliani, prima del match col Verona, aveva ribadito per l'ennesima volta la soddisfazione per la scelta di Mihajlovic per la panchina rossonera. Lo stesso allenatore, in conferenza stampa, aveva spiegato che con il presidente rossonero "non ci sono mai stati problemi". I due hanno avuto un lungo colloquio lo scorso venerdì, quando Berlusconi ha fatto visita a Mihajlovic e alla squadra a Milanello.