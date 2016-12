7 novembre 2015 Milan, Berlusconi deluso: "Contento? Mi prendete in giro?" Il patron rossonero non ha gradito lo 0-0 con lʼAtalanta: "Tanti complimenti a loro"

Dopo tre vittorie consecutive il Milan ha impattato contro l'Atalanta a San Siro strappando uno 0-0 nonostante il dominio dei nerazzurri. In tribuna era presente anche Silvio Berlusconi, visibilmente deluso al termine del match: "Se sono contento? - ha risposto lapidariamente il patron rossonero - Mi prendete in giro?". I complimenti, invece, sono tutti per la squadra di Reja: "Sembravano loro il Milan, gli apprezzamenti sono tutti meritati".

L'amarezza del presidente rossonera è venuta fuori nel garage di San Siro, poco prima di lasciare l'impianto dopo aver assistito dal vivo alla partita del Milan per la quinta volta in stagione. Prima i complimenti all'Atalanta di Reja, poi la delusione non nascosta ai cronisti: "Stasera è andata bene. Mi chiedete se sono contento? Ma mi state prendendo in giro?".

"E' un grande signore - ha raccontato Edy Reja -. Un presidente che si congratula con gli avversari dicendo 'Complimenti, sembravate il Milan di Sacchi' ha sorpreso tutti, tanto che i ragazzi si sono alzati tutti ad applaudirlo, poi ci ha ringraziato per non aver vinto". Cosa abbia detto invece Berlusconi nello spogliatoio del Milan, nessuno lo rivela. "Quando e' entrato non c'ero, non so cos'abbia detto", ha spiegato Sinisa Mihajlovic.