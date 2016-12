Milan, Berlusconi conferma Sinisa: "Andiamo avanti con Mihajlovic"

C'è spazio anche per una battuta sulla trattativa con Mr. Bee: "Quando lo rivedrò? Non so, prossimamente. In questi anni non mi sono occupato di Milan e i risultati si sono visti...".

Niente Lippi o altri tecnici, dunque. Il Milan va avanti con Sinisa. La conferma, dopo le dichiarazioni di Galliani pro-Mihajlovic, arriva anche da Silvio Berlusconi. E sono parole che pesano sul futuro in rossonero del serbo. Per i media, infatti, Sinisa è sempre in bilico, ma per il presidente rossonero bisogna continuare a puntare su di lui e su questo gruppo per ricostruire un Milan vincente. Nonostante le critiche e i risultati a singhiozzo, Sinisa tiene duro. E questo atteggiamento piace a Berlusconi. "Dobbiamo andare avanti così", ha detto il patron rossonero. La parola ora passa al campo.