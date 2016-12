Milan, Berlusconi: "Buon Milan, ho apprezzato Balotelli"

Con Mr. Bee è tutto tranquillo, regolare. Abbiamo trovato diversi punti di collaborazione, la firma è solo una formalità, con lui si lavora in modo molto serio. Se firmerò nel giorno del suo compleanno (29 settembre, ndr)? Due giorni più avanti, e poi io ho un'età in cui non si fa più festa", ha aggiunto entramdo a Palazzo delle Stelline a Milano per la festa dell'esponente di Forza Italia, Licia Ronzulli. Tornando sul derby: "Chapeau all'Inter, ma poteva finire con una vittoria del Milan o anche in pareggio, il risultato che avrebbe rispecchiato meglio l'andamento della partita. Comunque il cmapionato è lunghissimo, anche se certo era meglio vincere. L'in bocca al lupo a Juve e Roma? Faccio il tifo per le squadre italiane in Europa e spero che il Milan faccia presto parte della Champions". Impossibile non parlare di Balotelli: "Lo ha incontrato Mihajlovic e ha definito delle regole molte precise. L'allenatore ha fato la sua garanzia al club e a me. Balotelli finora è stato ineccepibile. Ho avuto una lunga telefonata con lui, sa che è la sua ultima occasione per non lasciare un brutto ricordo di sé". Poco prima di Berlusconi aveva parlato lo stesso Mr Bee Taechaubol, che aveva ribadito come l'incontro odierno era stato solo "cordiale". "E' stato solo per dire hallo, un saluto cordiale al presidente. Sono qui per la festa", le sue parole. Durante la cena c'è stato un abbraccio tra Berlusconi e il broker thailandese: "Insieme faremo un grande Milan".