Milan, Berlusconi atteso a Milanello

Silvio Berlusconi è atteso a Milanello. Otto mesi dopo l'ultima visita - che risale a maggio nei giorni che precedevano la finale di Coppa Italia - il presidente del Milan potrebbe recarsi nel centro sportivo rossonero per la prima volta in questa stagione per incontrare Montella e la squadra alla vigilia della gara contro la Sampdoria. Il suo arrivo è previsto intorno alle ore 12.30-13: il piazzale di Milanello è stato sgomberato dalle auto.