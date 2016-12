Milan, Berlusconi apre ai cinesi: "Gruppo solido, devono investire 200 mln l'anno"

Silvio Berlusconi torna a parlare del futuro del Milan. "Pronto a vendere? Certamente sì, è un anno che cerco una soluzione - ha spiegato -. Tutto il mondo subisce l'arrivo dei soldi del petrolio. Una sola famiglia non può sostenere le spese per restare protagonisti in Europa". Poi sulla trattativa coi cinesi: "Ci è apparso un gruppo solido. A una squadra che deve prendere i top player necessari per vincere servono dai 100 ai 200 milioni l'anno".