Milan, Berlusconi alla squadra: "Vi voglio sempre come contro l'Udinese"

20:40 - Come di consueto, il venerdì a Milanello coincide con la visita alla squadra del presidente del Milan Silvio Berlusconi: "Vi voglio sempre così - ha detto il patron rossonero ai giocatori -. La partita contro l'Udinese mi è piaciuta molto e in tanti hanno sottolineato la bella prestazione". Per la prima volta in stagione, complice l'incontro con 12 top manager sponsor del Milan, presenti insieme anche Barbara Berlusconi e Galliani.

Mentre i due amministratori delegati incontravano i dodici top manager oggi sponsor del Milan, il presidente Berlusconi ha incontrato i giocatori per complimentarsi della prova vincente contro l'Udinese: "Avete fatto un bel cambiamento. Domenica scorsa io e gli altri tifosi rossoneri ci siamo ritrovati nel nostro Milan, che attacca, che impone il gioco, che segna e che si segnala per grande forza, grande voglia e grande vitalità. Continuiamo su questa strada, ci sarà gloria per tutti. Siete tutti considerati di primissimo livello, siamo felici di tutti voi e della rosa che abbiamo". Per la prima volta le tre figure più importanti dell'organigramma rossonero erano presenti contemporaneamente nel centro sportivo così come avverrà la prossima settimana per un nuovo incontro con aziende legate al club. Dopo l'incontro è cominciato il pranzo con Silvio Berlusconi alla destra del quale sedeva Barbara con Adriano Galliani alla sua sinistra. Accanto a loro, quarto da destra, Pippo Inzaghi insieme agli sponsor.

Per quanto riguarda le notizie di campo, infine, allenamento leggero che ha confermato il pieno recupero di De Jong. Contro il Genoa quindi giocherà la stessa formazione vista contro l'Udinese con l'olandese al posto di Essien.