Milan, Berlusconi: "Alla squadra do un sette ma Pippo merita otto"

19:35 - Prime parole del presidente del Milan Silvio Berlusconi dopo la consueta visita a Milanello. "Continuo ad avere grande fiducia in voi - ha detto Berlusconi - fino a questo momento avete un rendimento da 7, mentre confermo l'8 per il nostro allenatore". Il presidente del Milan ha incontrato giocatori e allenatore per caricare la squadra in vista della partita di domenica sera contro il Palermo in programma alle 20.45 a San Siro.

LE PAROLE DI GALLIANI

Ai microfoni di MilanNews.it ha parlato anche Adriano Galliani: "Il presidente ha cercato Van Basten anche attraverso Tassotti - ha detto - ma aveva il telefonino staccato. Voleva fargli gli auguri di persona, si vede che Marco è subissato e ha il telefonino staccato malgrado il suo amico Tassotti sappia come trovarlo. Continuo a guardare remix di Van Basten, più lo vedo più mi emoziono. Lui era un immenso centravanti. Accarezzava la palla, sembrava che avesse una mano al posto del piede. Pensiamo anche a quel gol che ha fatto nella finale con la Russia all'Europeo. In quegli anni facevamo primo, secondo e terzo al Pallone d'Oro, credo non sia più capitato a nessun club d'Europa. Ora però guardiamo avanti e pensiamo al futuro".



Galliani ha commentato i 'voti' dati da Berlusconi alla squadra: "Il presidente è positivo, ha dato un voto alla squadra e uno all'allenatore. Questa volta era sette alla squadra e otto all'allenatore. Il consiglio è quello di fare gol, ha raccontato una cosa che aveva detto a Balotelli sul vincere e sul fare gol. Il presidente ha la capacità di portare positività". Sulla classifica: "Siamo sette squadre in un punto e la Fiorentina ne ha 13. C'è molto molto equilibrio. Dalle due davanti ci sono sei punti che sono tanti ma non tantissimi. E' un campionato equilibrato, il Milan sta facendo bene ma la classifica è molto corta".



"Lui può far tutto - ha detto Galliani parlando di Montolivo - da oggi o da lunedì va con i preparatori atletici. Al derby mancano venticinque giorni, quindi vediamo... Ha avuto l'ok, l'osso è saldato, ha avuto il via libera. Vediamo in che condizioni di forma sarà, certo che Montolivo ci darebbe qualità". Su Bonaventura: "Sta molto meglio ma deve stare un po' di giorni in casa, non voglio fare il medico. Credo ricominci lunedì o martedì con la squadra, ma il neurologo gli ha consigliato di fare quarantotto ore in casa, le botte in testa sono pericolose". Su Pazzini: "Queste questioni sono affari nostri. Con Pazzini ci siamo parlati, quello che ci siamo detti sono cose interne. Pazzini vuole giocare come tutti i calciatori. Sui rapporti mogli e mariti preferisco sorvolare".



"Non mi sembra particolarmente in difficoltà - ha poi detto Galliani interpellato sulla forma di De Sciglio - E' un buon giocatore poi ha alti e bassi come tutti". Su Diego Lopez: "Non voglio rubare il mestiere all'allenatore, deciderà lui. Diego Lopez è in rampa di lancio, si potrebbe vedere domenica, la prossima, al Trofeo Berlusconi. Non faccio le formazioni". Ancora sul presidente: "Il presidente parla prima con la squadra poi ci si siede al tavolo, oggi c'erano anche Tassotti e Maldera, e poi si parla di calcio. Con Inzaghi, con Tassotti, con Maldera, col sottoscritto. Il presidente tra l'altro mangia pochissimo. Anche Inzaghi mangia poco".



Su Torres: "Questo problema alla caviglia l'ha molto frenato. A me piace perchè fa i movimenti giusti. Il movimento che ha fatto Torres in occasione del gol di Honda su assist di El Shaarawy, se hai un altro centravanti più egoista magari cerca di prendere la palla e non succede. Ci sono giocatori che hanno il difetto di portare vicino al compagno gli avversari, giocatori che hanno la capacità di portar via i giocatori. Lui secondo me ha questa caratteristica. Nel momento che sei al massimo, quando poi ti fai male per ritornare nella condizione di prima ci vuole tempo". Sull'eventuale presenza di Berlusconi per Milan-Palermo: "Non lo so, verrà al Trofeo Berlusconi sicuramente".