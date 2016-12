Milan, Barbara Berlusconi vola a Dubai 

18:53 - Continua il grande lavoro di Barbara Berlusconi al Milan in ambito commerciale per far aumentare i ricavi del club. L'ad rossonera vola nuovamente a Dubai dove è attesa a tre appuntamenti importanti. Parlerà con Fly Emirates per il rinnovo della sponsorizzazione e con alcuni investitori pubblicitari. In più delle riunioni per l'esportazione del format di Casa Milan, fiore all'occhiello della gestione di Barbara.

La figlia del presidente Berlusconi punta però anche all'Oriente dove vuole espandere il marchio. C'è la Cina nel mirino dopo la presenza a San Siro e a Casa Milan di Richard Lee, uomo d'affari di Hong Kong. Lady B ha anche incontrato il management della Lawson, azienda giapponese di distribuzione alimentare. Nei prossimi mesi è prevista una missione di Barbara anche a Tokyo.