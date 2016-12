Milan, Barbara Berlusconi: "Con pazienza e con Inzaghi torneremo grandi" 

11:13 - Pazienza e convinzione. Barbara Berlusconi vede un futuro roseo per il Milan: "La situazione è delicata - ha detto l'ad rossonero in visita a Valencia per la gara del Motomondiale - ma anche abbastanza positiva. Inzaghi sta facendo un grande lavoro per compattare la squadra anche sotto il profilo della convinzione. E' un percorso lungo: l'obiettivo non può che essere la Champions, è lì che il Milan deve stare. Sarà lunga ma torneremo grandi".