Milan, Barbara Berlusconi apre alla Cina: "Mercato fondamentale"

LA CONFERENZA STAMPA

Milan, spirito vincente

B: "Per me è un grande piacere essere qui. Voglio complimentarmi con Audi per questo spazio meraviglioso dentro la Milano design week. Milan e Audi condividono molte cose, soprattutto per il brand. Ci ispiriamo alla qualità del brand Audi e ci piace molto il design, che rende ogni oggetto fantastico. Ci accomuna lo spirito vincente, che è fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi. 9 anni di partnership sono tanti, sono stati belli e speriamo che vadano avanti ancora".



Progetti rossoneri: Casa Milan e stadio

B: "Noi stiamo cercando di poter presentare una visione e un'idea di quello che è il Milan nella vita dei nostri tifosi. Vogliamo seguirli nell'arco della loro vita offrendo loro la possibilità di entrare in contatto in club. Abbiamo tanti obiettivi, alcuni raggiunti come Casa Milan mentre altri, come lo stadio, sono fondamentali e molto importanti. Non abbiamo ancora idea di quello che sarà. Nel momento in cui fondazione fiera si esprimerà, allora potremo contattare tutte le aziende che ci affiancano per entrare a far parte di questo progetto".



Settore commerciale

B: "Quest'anno è stato un anno molto positivo. Abbiamo inaugurato casa Milan e abbiamo spinto sulla nostra visione del brand. Vediamo che continua a crescere ed è un veicolo importante per comunicare i nostri valori e le nostre qualità. Abbiamo chiuso dei contratti importanti, tra i quali Emirates. Non creiamo un mero rapporto di sponsorizzazione, ma delle partnership vere e proprie"



Rumors sulla vendita

B: "In quanto ad del Milan ho firmato un patto di riservatezza e non posso rispondere a questa domanda".



Brand Milan in Asia

B: "Per il brand rossonero il mercato internazionale è un passaggio fondamentale. Abbiamo più di 300 milioni in tutto il mondo e ogni mercato è importantente e dobbiamo investireed essere presenti. L'Asia è un mercato speciale, siamo tra i primi club mondiali presenti. Guardare alla Cina dal punto di vista della presenza non solo con il marchio, ma anche con la squadra e con i tour, è fondamentale per noi".



Lo stadio

B: "Crediamo di aver presentato un ottimo progetto. Attendiamo una risposta da Fondazione Fiera. A breve ci sarà un incontro con Thohir per parlare di San Siro in vista della finale di Champions. Siamo concentrati sull'area del Portello e non abbiamo previsto altre possibilità, anche se ci sono".



Squadra più titolata al mondo

G: "Siamo il club più titolato al mondo, con il Real Madrid abbiamo 18 trofei internazionali ciascuno, verremo premiati a Berlino il 4 o 5 di giugno, le squadre che hanno vinto più Champions sono Milan e Real".



Inzaghi e derby

G: "Inzaghi nella sua seconda vita sta facendo bene, dopo gli allievi e primavera, sta facendo bene anche quest'anno, senza infortuni saremmo in un'altra posizione di classifica. Pochi ricordano che battendo il Napoli eravamo pari al Napoli stesso, giocammo bene con Roma e Real Madrid, purtroppo a gennaio diamo stati falcidiati da infortuni, non è colpa dell'allenatore. Pippo è stato un grande giocatore, è un grande allenatore. Il derby è importante ma per Milano sono tre punti particolari, proviamo a vincere il derby, siamo fiduciosi e lo è anche il presidente Berlusconi. Il Real dopo aver vinto 5 coppe dei campioni consecutive non l'ha piu vinta per 32 anni, il brand però è sempre al primo posto"



Il derby

G: "Resta nel cuore, abbiamo fatto anche il derby in Europa, abbiamo avuto derby importante nel 2011. Se non avessimo vinto il derby l'Inter ci avrebbe superato. Il derby è una grande partita, con tifosi che vanno allo stadio assieme e tornano assieme, unica cosa al mondo, senza mai un incidente, siamo orgogliosi come milanesi".



Il futuro di Inzaghi

G: "Ho detto è, non sarà un grande allenatore... Sta facendo bene e gode della fiducia di tutta la società e del presidente. Certamente qualche buon risultato aiuta. Capisco quando uno spogliatoio è con un allenatore. E quello del Milan è con Pippo. E questo è la miglior premessa per far tornare i risultati"