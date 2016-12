Milan, Banega l'ultimo nome per il centrocampo

C'è un nome nuovo sul taccuino di Adriano Galliani . Si tratta di Ever Banega , come riporta il Corriere dello Sport. Il centrocampista argentino è in scadenza di contratto con il Siviglia , club dal quale il Milan questa estate ha acquistato Carlos Bacca per 30 milioni di euro. I rapporti sono quindi ottimi. Il giocatore piace anche alla Juventus . In uscita in via Aldo Rossi devono stare attenti all'interesse del Cksa per Luiz Adriano.

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo. Il sogno rimane Witsel, ma i costi sono proibitivi. Lo Zenit per meno di 25 milioni di euro non lo lascia partire e i rossoneri hanno un budget ridotto per il mercato di gennaio. Capitolo Luiz Adriano: con l'arrivo di Boateng (a parametro zero dallo Schalke, ha firmato per sei mesi) e i recuperi di Balotelli e Menez (per il francese 0 presenze in questa stagione), il brasiliano rischia di avere ancora meno spazio. Ed è per questo che l'attaccante sta pensando di dire addio al Milan. E in Russia continua ad avere mercato: il Cska Mosca lo segue con grande attenzione.



Sempre nel mercato in uscita Zapata va verso il Genoa (raggiungerebbe Suso, andato via in prestito), Mexes continua a piacere alla Fiorentina e Nocerino potrebbe andare in serie B, al Cagliari.