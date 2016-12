22 settembre 2015 Milan, Balotelli: "Siamo un gruppo di lottatori" "Lʼammonizione mi ha condizionato. Mi provocavano: ma con me prendono gambe o giallo, la palla non la vedono"

BALOTELLI: "SIAMO UN GRUPPO DI LOTTATORI"Mario Balotelli, in gol alla prima da titolare nella sua seconda vita milanista, è visibilmente soddisfatto per il successo contro l'Udinese anche se, ammette, "eravamo avanti 3-0 e abbiamo preso due gol stupidi. Non si può finire 3-2 una partita così". E ancora: "Siamo stati disattenti, ma questa squadra è un gruppo di lottatori. Complimenti ai miei compagni, abbiamo fatto una grande partita, nonostante i due gol stupidi presi". Infine sulla sua prestazione: "Per me era una partita difficile, sapevo che mi avrebbero provocato. Sono contento anche della mia prestazione, piano piano mi tolgo dei sassolini dalle scarpe, poi risponderò anche a chi parla male di me. La mia ammonizione? O prendono il giallo o prendono le mie gambe, perché la palla non la vedono".

BALO, GOL MILANISTA DOPO 521 GIORNICome riporta Milannews, contro l'Udinese Mario Balotelli è tornato a segnare in maglia rossonera dopo 521 giorni: l'ultima rete con la maglia del Milan risaliva infatti al 19 aprile 2014 quando SuperMario segnò contro il Livorno a San Siro (il match 3-0 per la squadra milanista).

BALO, GOL MILANISTA DOPO 521 GIORNICome riporta Milannews, contro l'Udinese Mario Balotelli è tornato a segnare in maglia rossonera dopo 521 giorni: l'ultima rete con la maglia del Milan risaliva infatti al 19 aprile 2014 quando SuperMario segnò contro il Livorno a San Siro (il match 3-0 per la squadra milanista).

MONTOLIVO: "PARTITA PERFETTA... A META'"Capitani Riccardo Montolivo ha affidato a Instagram il commento del match di Udine: "Partita perfetta a metà. Ma bottino pieno raccolto".

UDINESE-MILAN, FORMAZIONI UFFICIALIUdinese (3-5-2): Karnezis; Wague, Domizzi, Piris; Edenilson, Badu, Iturra, Fernandes, Adnan; Di Natale, Thereau

A disp.: Meret, Romo, Camigliano, Heurtaux, Insua, Felipe, Danilo, Pasquale, Widmer, Marquinho, Zapata, Perica, Aguirre. All.: Colantuono

Squalificati: Kone (1)

Indisponibili: Guilherme, Merkel



Milan (4-3-1-2): Diego Lopez; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; De Jong, Montolivo, Bonaventura; Honda; Balotelli, Bacca.

A disp.: Abbiati, Donnarumma, Rodrigo Ely, Alex, Poli, Mauri, Nocerino, Suso, Cerci, L. Adriano. All.: Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Menez, Niang, Antonelli, Bertolacci, Mexes, Abate, Kucka

A CENTROCAMPO GIOCA DE JONG Mihajlovic ha scelto la formazione che affronterà l'Udinese al Friuli. L'unico dubbio riguardava la linea del centrocampo, con il ballottaggio tra De Jong e Poli vinto dall'olandese. Poi è sorto il problema-Balotelli. Ecco la formazione che Mihajlovic ha intenzione di schierare: Diego Lopez; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; De Jong, Montolivo, Bonaventura; Honda; Luiz Adriano (Balotelli), Bacca.

NESTA: "INTER? NEL DERBY NON HA FATTO CHISSA' CHE"Da Miami, dove è il nuovo allenatore della squadra locale della Nasl, Alessandro Nesta ha detto la sua sul Milan e sulla corsa scudetto. "Sento Abate e Abbiati: le motivazioni sono fortissime, vogliono tornare a vincere. Ora c'è un tecnico con esperienza e carisma. Possono fare bene. Le rivali dei rossoneri? Per me la Juve è ancora la più forte di tutte. Inter, Roma e Milan sono lì dietro. Anche l'Inter? Sì, nel derby non ha fatto chissà che", ha detto al Corsera.

LUNEDI' 21 SETTEMBRE

DE JONG: "VOGLIAMO I TRE PUNTI"Nigel De Jong suona la carica rossonera in conferenza stampa: "Anche se non ho giocato le ultime due partite ho sempre incitato i miei compagni. Domani sarà una partita difficile ma siamo determinati a conquistare i tre punti".

GALLIANI: "BACCA MI RICORDA SHEVA"Anche Adriano Galliani è entusiasta di Carlos Bacca, tanto da spingersi a un paragone ingombrante. "In certi movimenti e poi nello stacco di testa del terzo gol, Carlos mi ha fatto tornare in mente Sheva. Allo stadio ho ripensato al gol che Andriy segnò alla Roma, il colpo di testa decisivo per lo scudetto, maggio 2004. E poi anche quello al Porto, Supercoppa Europea del 2003. Coincidenza, il giorno dopo ricevo proprio la telefonata di Shevchenko, uno degli ex più affezionati: ne ho parlato direttamente con lui, che aveva visto la partita e voleva farci i complimenti. Sul paragone era abbastanza d'accordo...", ha detto l'ad rossonero.

MONTOLIVO: "POSSO ANCORA MIGLIORARE"A Milan Channel Riccardo Montolivo ha analizzato, soddisfatto, la vittoria rossonera contro il Palermo: "Era molto importante conquistare i tre punti. Credo che la prestazione sia stata buona. E' stato un peccato mettere in dubbio la vittoria per delle ingenuità. C'è da migliorare, ma siamo soddisfatti. La mia prestazione? Sono soddisfatto, ma devo ancora crescere".