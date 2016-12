Milan, Balotelli si opera oggi a Monaco

Ora c'è l'ufficialità: mercoledì Mario Balotelli verrà operato in Germania per guarire dalla pubalgia. Decisione presa in giornata dopo il consulto a Monaco di Baviera con la dottoressa Ulrike Muschaweck che eseguirà l'intervento dopo che la terapia conservativa non ha dato i risultati sperati. L'ultima apparizione di Supermario in campo è quella del 27 settembre contro il Genoa: da quel giorno per l'attaccante rossonero è iniziato il calvario.