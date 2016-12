Milan, Balotelli si allena ancora a parte

Il Milan è in ansia per Mario Balotelli . L'attaccante si sta allenando ancora a parte: salterà così la partita di domenica a San Siro col Sassuolo, facendo slittare il suo rientro in campo. Per Sinisa Mihajlovic lo aspetta. Il serbo puntava molto sull'attaccante arrivato in prestito dal Liverpool. Balotelli soffre di un principio di pubalgia: malanno che lo ha costretto a saltare le ultime due gare di campionato.

L'ultima gara di Balotelli in rossonero è stata quella contro il Genoa, il 27 settembre. Poi, un calvario che per ora sembra non avere fine. La pubalgia non gli dà tregua e per Mihajlovic è un problema, perché il Milan disegnato attorno a Mario ha una valenza diversa da quelle senza di lui. Per quel che riguarda la pubalgia, i miglioramenti ci sono. Ma non tali da consentire a SuperMario di allenarsi con il gruppo, anche se il momento è vicino e potrebbe essere già questa settimana.